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Önce bacağını kaybetti sonra açlıktan öldü

Önce bacağını kaybetti sonra açlıktan öldü

04:0028/06/2025, السبت
G: 28/06/2025, السبت
Yeni Şafak
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Jodi.
Jodi.

Haydut devlet İsrail Gazze'de gelecek nesilleri hedef alıyor.

Siyonist güç, kundaktaki yeni doğmuş bebekleri, yeni yürümeye başlayan çocukları, bombalarla ve açlığa mahkum ederek sakat bırakıyor ve katlediyor. Gazze'nin doğusunda yapılan bombardımanda dört aylık zayide bebek bacağını kaybetti. İsrial saldırılarında tüm ailesini kaybeden üç yaşındaki Ömer ise ağır yaralı halde yaşam mücadelesi veriyor. Üç aylık bebek Jodi ise Siyonist gücün ablukası sonucu hem açlıktan hem de tedavi için gerekli ilaç olmamasından dolayı can verdi.



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