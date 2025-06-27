Erdoğan’dan Gazze isyanı: Biz bu zulme alışmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin unutulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi: “Maalesef bu zulme, bu barbarlığa insanları alıştırıyorlar. Biz alışmayacağız. İsrail zulmünü kanıksamak en büyük yanlıştır. Biz bu zulme elimizle, kemiğimizle, dilimizle, fikrimizle, aksiyonumuzla, ruhumuzla isyan etmeye devam edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP, maalesef bugün mefluç (felç olmuş) halde. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez” dedi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği Hollanda’nın Lahey kentindeki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan, CHP’de yaşanan karışıklıkla ilgili olarak, “13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez” ifadelerini kullandı.
ANA MUHALEFETTE ENTERESAN KARIŞIKLIK
Erdoğan, Türkiye’nin, dünya barışı için çalışmalar yürüttüğü, “iç cepheyi güçlendirmeye çalıştığı” vurgulanarak yöneltilen, “Ana muhalefet cephesinde enteresan bir karışıklık ve bu meselelerle alakalı çok uluslu görüşler var. Ben sizin bu konudaki değerlendirmenizi rica ediyorum” sorusu üzerine, “CHP, maalesef bugün mefluç (felç olmuş halde)” cevabını verdi. “Şimdi bakıyorsunuz işte birileri ‘4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum’ diyor. Bir diğerleri ‘Acaba kimler gelir?’ diyor” görüşünü paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
RÜŞVET ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ
Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç ikbal avcısının ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP’den ‘Biz de böyle düşünüyoruz’ tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar, hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Ne demişler? Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez.
GAZZE'DEKİ ZULME ALIŞMAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:
Bütün derdimiz, heyecanımız o. Dikkatlerin başka alanlara çekildiği dönemlerde dahi Gazze’nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ben de arkadaşlarım da sürekli Gazze’deki arkadaşlarla irtibat halindeyiz. İsrail’in sistematik işkencesine şahit oluyoruz. Yardım dağıtılan noktaları bile vuruyorlar. Hepsi bir tarafa, Kızılhaç’a bile bu konuda engel oluyorlar ve atılacak adımlara yol vermiyorlar. Herkesin gözü önünde yaşanan bu soykırım, insanlığın utancıdır. Açlıktan inleyen çocukların çığlıkları, artık duyulmak zorundadır. İsrail’e artık ‘dur’ demek mecburiyetindeyiz. Bunun hesabını biz tarihe veremeyiz. Maalesef bu zulme, bu barbarlığa, bu caniliğe insanları alıştırıyorlar. Biz alışmayacağız. İsrail zulmünü kanıksamak en büyük yanlıştır. Biz bu zulme elimizle, kemiğimizle, dilimizle, fikrimizle, aksiyonumuzla, ruhumuzla isyan etmeye devam edeceğiz.
HAVA SAVUNMASINDA ÇOK KATMANLI YAPI
İran-İsrail Savaşı bağlamında yöneltilen bir soru üzerine hava savunma sisteminin sadece S-400 ile bitmediğini dile getiren Erdoğan, bunu son günlerde kamuoyunun da yakından gördüğünü, çok katmanlı bir sistemler bütününü oluşturmanın şart olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:
Çeşitli irtifalarda füzelerimizin olması ve bunların bir vücudun organları gibi uyumlu çalışması çok önemli. Biz ülkemizi bir noktaya kadar getirdik ancak bununla yetinmiyoruz. Füze kabiliyetlerimizi artırmamız lazım. Sistemler sistemini, yani ‘Çelik Kubbe’mizi inşa ediyoruz. Farklı irtifalardaki hava savunma sistemlerini, algılayıcılarımızı, elektronik harp sistemlerini bir araya getirerek sistemler sistemini hayata geçiriyoruz. Biz, ‘nasıl olsa birinden alırız’, ‘nasıl olsa paramız olduğu müddetçe bize bu sistemleri satarlar’ anlayışıyla köşemizde otursaydık, bunlar olur muydu? Olmazdı.
REHAVETE KAPILMADIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir soru üzerine, 15 Temmuz’dan bu yana devletin tüm kurumlarında FETÖ ile mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. “Son operasyonlarda da örgütün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız” diyen Erdoğan, FETÖ’nün ülke için nasıl büyük bir tehdit olduğunun bugün daha net bir şekilde ortaya çıktığını aktardı.
F-35’LERDEN VAZGEÇMEDİK
ABD İLE YENİ DÖNEM
Trump’la “Türkiye-ABD” ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladıklarına dikkat çeken Erdoğan, “Trump’la bizim aramızda telefon diplomasisindeki süreç, bugüne kadar 24 saati geçmemiştir. Aradık mı, 24 saat içerisinde karşı taraf hemen döner” dedi. Erdoğan, “Bölgesel konularda, özellikle Suriye Demokratik Güçleri’ne dair hassasiyetlerimizi her düzeyde net bir şekilde ilettik, iletiyoruz” dedi.
DEM heyetiyle Terörsüz Türkiye’yi konuşacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine“Cumhur İttifakı olarak ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik çalışmaları dış etkilerden uzakta tutmaya gayret gösteriyoruz”ifadesini kullandı. Silah bırakma konusuyla güvenlik birimlerinin yakından ilgilendiğini dile getiren Erdoğan, “Meclis’te de büyük bir anlayış birliği oluştu, sürece destek üst seviyede. Bu konuyu gündelik siyasetin yıpratıcı polemik alanına çekmemek lazım. Bunun gibi milli bir meselede, milli hassasiyetler ön plana çıkmalı. Bakın, siyaset sahnesinde her şey gelip geçer, ama böyle bir sorunun çözümünde rol almak, milli hafızada ebediyen hayırla yad edilir. Biz, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine böyle bakıyoruz” dedi.
SON HADİSELER HAKLILIĞIMIZI GÖSTERDİ
- Erdoğan, çevrede yaşanan son hadiselerin iç cepheyi güçlendirme çağrısının 'Ne kadar isabetli bir tutum olduğunu gösterdiğini' vurgulayarak, şöyle devam etti:“Yaşananlar, ülkemizde ‘Terörsüz Türkiye’ye olan ihtiyacı ortaya koymuş ve desteği artırmıştır. Bundan sonra ülkemizin aydınlık bir geleceğe doğru yürüyüşünde daha güçlü adımlar atacağız. Önümüzdeki hafta DEM heyetiyle benim bir görüşmem olacak. ‘Terörsüz Türkiye’ konusuyla ilgili konuşacağımız bazı konular var. Bizim bu konuda bir şüphemiz yok. Biz bir defa öyle bir düzlemde gidiyoruz ki inancımız bu işi çözmek. Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili olarak da bizler, bir arkadaşımızı görevlendireceğiz ve bu süreci inşallah başarıyla devam ettireceğiz.”
Gazze kanarken güvende olamazsınız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:“Dostum Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Trump ile ikili ilişkilerimizden NATO ortaklığına, bölgesel ve küresel meselelere kadar pek çok başlığı ele aldık. Bölgemizdeki çatışmaları ve gerilimleri ele alma fırsatı bulduk. Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesinin önemini vurguladık. Türkiye’nin bu konuda tarihi ve vicdani sorumluluğu var. Bu vahşet devam edemez. Gazze’de kan durmadıkça hiç kimse kendini güvende hissedemez. Birileri rahatsız olsa da biz bu gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğiz.”