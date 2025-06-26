Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: "Söz uçar, eser kalır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Söz uçar, eser kalır" ifadeleriyle şehirleri depreme dayanıklı hale getirme vurgusu yaptı. "İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir.” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2027'nin yaz aylarında bin 845 konut ve seksen iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Milletin hizmetkarı olmak, bizim için en büyük şereftir. Tam yirmi üç yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan; en doğusundan en batısına, şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz" dedi.





İstanbul Güngören'de yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölüm, bugün düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen '1930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde teslimler yapılırken, bin 77'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam bin 132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Törende ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Yaklaşık 35 bin 655 metrekarelik alanda projelendirilen millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe yer aldı. Millet bahçesinin, bölge sakinlerine yeşil alan ve sosyal donatı imkanı sunması hedefleniyor.





'TOPLAM 798 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ'





Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bugün bir dünya başkenti, göz bebeğimiz, Sultan Fatih'in emaneti aziz İstanbul'umuzda, Güngören'deyiz. Sizlerle birlikte İstanbul'un dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Açtığınız kapılar, dayanışmanız, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle huzurunuzdayız. Hem yapımı tamamlanan eserlerimizin açılışını yapıyoruz hem de yeni yatırımlarımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. Bugün, Güngören Millet Bahçemizin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın ve Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. 35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz; yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlarıyla, yeşil alanlarıyla, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor. Toplam 3 bin 650 metrekare alana sahip İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı, nizamiyesiyle birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz. Güngören'deki yavrularımızın nitelikli bir eğitim alacağı Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzla da önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Yine bugün, Tozkoparan Mahallemizde yapımı tamamlanan, 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" diye konuştu.





'MİLLETİN HİZMETKARI OLMAK, BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ŞEREFTİR'





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde, 2027'de tamamlanmasını öngördüğümüz, 77'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam bin 132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4'üncü Etap 1'inci ve 2'nci kısımlarının temellerini atacağız. Böylelikle inşallah, 2027'nin yaz aylarında bin 845 konut ve 88 iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Unutmayın. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Söz uçar, eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin, meşakkatli bir sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve yüklenici firmalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine, mimarından proje yöneticisine kadar bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Hak sahibi kardeşlerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını, yeni iş yerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırımlar, İstanbul'a olan sevdamızı, Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor. Güngören'imizin çevresini değiştireceğine inandığım bu eserlerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim, bakın Belediyelerimize, tüm kurum ve kadrolarımıza. Milletin hizmetkarı olmak, bizim için en büyük şereftir. Tam yirmi üç yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan; en doğusundan en batısına, şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürü, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan varlıklardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz, nesilleri ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi kalkınmayı arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız.





İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.





Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Fatih'te, Bağcılar'da, Pendik ve 39 ilçede gerçekleştirdiğimiz projeler tarih yazdık. İstanbul'da 9 bin 923 konutun dönüşünü tamamladık.





İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki tutarlarımız güncelledik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz destek tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkardık. Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık.





Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.





Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla yeşil alanlarıyla camileri okullarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi vatandaşlarımıza buluşturduk.





Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Bunu kim yapıt, CHP. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.





Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla kaybımız oldu.





Pişman oldular mı, kendilerini çeki düzen verdiler mi hayır. Kusura bakmasınlar bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Dirençli şehirler inşa etmemizi engellemelerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin güven içinde yaşaması bizim için daha önemlidir. Maraş'ta 250 bininci konutumuzu teslim ettik.

Tüm gücümüzle tüm imkanlarımızla kentsel dönüşüm faaliyetlerini yoğunlaşacağız. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz."

















İstanbul'da büyük dönüşüm devam ediyor





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul Güngören’de yapımı tamamlanan 768 konut ve 30 iş yerinden oluşan toplam 798 bağımsız bölüm düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Teslim töreni kapsamında ayrıca, 1077’si konut ve 55’i iş yeri olmak üzere toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Projeyle, bölgedeki kentsel dönüşüm süreci yeni etaplarla birlikte hız kazandı.





Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi de hizmete açıldı. Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alan üzerinde projelendirilen millet bahçesi; bölge halkına yeşil alan, sosyal yaşam ve dinlenme imkânları sunuyor.





Açılışı yapılan millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe yer alıyor.





Hem konut projeleri hem de millet bahçesiyle birlikte Güngören’de yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.















