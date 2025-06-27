İsrailli gazeteden Gazze iddiası: İki hafta içinde ateşkes sağlanacak

İsrail’de hükümete yakın Hayom gazetesi, Gazze’de iki hafta içerisinde ateşkes sağlanacağını iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump’ın bu konuda anlaştığını öne süren gazete, Gazze yönetiminin 4 Arap ülkesine devredileceğini, Hamas liderlerinin sürgün edileceğini yazdı.
İsrail’de hükümete yakın Israel Hayom gazetesi, Gazze’de 2 hafta içerisinde ateşkes sağlanacağını iddia etti. ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında dörtlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia eden gazete konunun detayları ile ele alındığını aktardı. "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmalarının Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması" konularında anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.
Gazze'deki çatışmaların 2 hafta içerisinde sona ermesinin koşulunun, bölgenin yönetimini Mısır ve BAE'nin dahil olduğu 4 Arap ülkesine devretmek ve Hamas liderlerini diğer ülkelere sürgün etmek olduğu savunuldu.
SURİYE DE TANIYACAK İDDİASI
İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketiyle boğuşan Gazze'deki Abraham Anlaşmalarının genişlemesiyle Suriye, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkelerinin İsrail'i tanıması ve resmi ilişkiler kurmasının sağlanacağı, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin reformlarına bağlı olarak "2 devlet" konsepti altında sorunun çözümüne istekli olduğunu açıklayacağı öne sürüldü.