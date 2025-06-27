İsrailli gazeteden Gazze iddiası: İki hafta içinde ateşkes sağlanacak

İsrail’de hükümete yakın Israel Hayom gazetesi, Gazze’de 2 hafta içerisinde ateşkes sağlanacağını iddia etti. ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında dörtlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia eden gazete konunun detayları ile ele alındığını aktardı. "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmalarının Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması" konularında anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.