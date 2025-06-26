Putin: İsrail ve İran arasındaki çatışma artık geride kaldı

“Mayıs ayında, (AEB ile) İran'la serbest ticaret anlaşması devreye girdi. Neyse ki Orta Doğu'daki durum istikrar kazanıyor. İsrail ve İran arasındaki uzun süredir devam eden çatışma artık geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu gelişme, bölgedeki tüm ülkelerle daha yakın ilişkiler geliştirmemizin önünü açıyor.”