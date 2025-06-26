Rusya'dan İstanbul için 'ana platform' kararı: Türkiye'ye minnettarız

Rusya, "İstanbul, Rusya-Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor." açıklamasında bulundu. Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, müzakerelerin üçüncü turun tarihine ilişkin ise heyet başkanlarından bilgi beklediklerini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kaldığını belirterek "Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız." dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenledi.
"İstanbul müzakereler için ana platform"
"İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor. Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız. Müzakere tarihleri ise heyet başkanları tarafından belirleniyor. Onlardan bu konuda bilgi bekliyoruz."
İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı
Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.
Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.