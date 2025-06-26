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Kremlin'den Ukrayna ile yeni müzakere tarihi açıklaması

Kremlin'den Ukrayna ile yeni müzakere tarihi açıklaması

16:4426/06/2025, Perşembe
DHA
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihi, esir takası ile ilgili prosedürler tamamlandıktan sonra belirlenecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

  • Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın, İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunda varılan anlaşmaları uyguladığını vurgulayarak,
    “Üzerinde anlaşmaya varılan tüm prosedürler, takas süreci tamamlandıktan sonra, üçüncü turun tarihini belirlemenin sırası gelecektir”
    diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın, ABD tarafından Ukrayna konusunda müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmesini istediğini de belirtti.



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