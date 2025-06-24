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Rusya: Donetsk'teki Dıleyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'teki Dıleyevka yerleşim birimini ele geçirdik

15:0024/06/2025, Salı
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Dıleyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Dıleyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Dıleyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dıleyevka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.


Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dıleyevka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.


'Ukrayna'ya ait 20 İHA'yı Rus toprakları üzerinde vurduk'

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna'nın gece Rus topraklarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna'ya ait 20 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil, Kursk, Belgorod, Bryansk, Oryol ve Smolensk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.


Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bir İHA'nın bölgedeki Krasnogrorsk kentindeki bir apartmana düştüğünü belirterek, "Bunun sonucunda yangın çıktı. İki kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.



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