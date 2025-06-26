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Ukrayna ve Rusya İstanbul anlaşmaları gereği yeni bir esir asker takası daha yaptı

Ukrayna ve Rusya İstanbul anlaşmaları gereği yeni bir esir asker takası daha yaptı

18:4726/06/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'da gerçekleşen müzakereler sonucunda Ukrayna ve Rusya arasında esir takası gerçekleşti
İstanbul'da gerçekleşen müzakereler sonucunda Ukrayna ve Rusya arasında esir takası gerçekleşti

Ukrayna ve Rusya arasında 2 Haziran tarihinde İstanbul'da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tüm Ukraynalı esir askerlerin serbest bırakılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma kapsamında, Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir esir asker takasının daha yapıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul görüşmelerinde sağlanan anlaşma çerçevesinde, Rusya ile esir takasını sürdürdüklerini belirtti.

Bugün bir esir asker takası daha gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenski, ülkesine getirilen Ukraynalı askerlerin birçoğunun 2022'den beri esaret altında bulunduğunu aktardı.

Zelenski, tüm Ukraynalı esir askerlerin serbest bırakılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Rusya bir grup esir askeri daha Ukrayna'dan aldıklarını bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da 2 Haziran'da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin daha alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna tarafına bir grup esir Ukrayna askerinin verildiği kaydedilen açıklamada,
"Alınan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlanıyor. Askerlerin hepsi, Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde tedavi edilmek üzere Rusya'ya getirilecek."
ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, esir takasında yer alan asker sayısına dair bir bilgi verilmedi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14 ve 19 ile 20 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında beş aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.



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