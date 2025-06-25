Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada NATO'nun Lahey Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini belirtti. Zelenski, "Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını görüştük." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Lahey'de bir araya geldiğini bildirdi.
NATO'nun Lahey Zirvesi kapsamında Hollanda'da bulunan Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, burada ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.
Desteklerinden dolayı ABD ve Trump'a teşekkür eden Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin uygulanmasına yönelik konuları ele aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
Görüşmede, İstanbul barış müzakereleri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı
Zelenski, daha sonra Telegram hesabından yaptığı açıklamada da Trump ile görüşmesine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.
"Ukrayna Amerikan silah üreticilerini desteklemeye hazır"
Zelenski, Rus hava saldırılarını önlemek için ABD üretimi hava savunma sistemlerinin Ukrayna tarafından satın alınması konusunun da görüşmede masaya yatırıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:
Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucu gerçekleşen esir takası ve cenaze değişimleri hakkında Trump'a bilgi verdiğini aktaran Zelenski, Rus tarafının Ukrayna'ya gönderdiği cenazeler arasında Rus askerlerinin cesetlerinin de yer aldığını öne sürdü.