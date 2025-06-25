NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO caydırıcı hale gelecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Rutte, Trump için "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda son derece hassas bir saldırıyla aynı zamanda savaşı da sona erdirmesi övgüyü hak ediyor" diyerek saldırıyı savundu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı düzenledi.
Rutte'nin açıklamalarından satır başları:
"(Donald Trump) İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda son derece hassas bir saldırıyla aynı zamanda savaşı da sona erdirmesi övgüyü hakediyor.
ABD 60-70 yıldır bu yük paylaşımının eşitlenmesi konusunda bir talepte bulunuyor ve böylece bütün ittifakı daha adil ve istikrarlı hâle getireceğiz ama aynı zamanda Rusya sebebiyle bir ihtiyaç da söz konusu.