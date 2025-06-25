Trump ve Rutte'den açıklamalar: İran-İsrail ateşkesi iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail arasındaki ateşkesi değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'deki NATO zirvesinde İsrail-İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "İran-İsrail ateşkesi iyi gidiyor. İran’la 4 günde gelişme olabilir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı hakkında,
"İsrail'in vuramayacağı yerleri vurduk. İran'a 400 mil öteden 30 Tomahawk füzesi ateşledik. İran'a saldırmasaydık durmayacaktı"
diyerek saldırıyı savundu.
Rutte,
"Savunma harcamaları yeniden düzenleniyor. Trump, olmasaydı bu noktaya gelemezdik"
ifadelerini kullandı.
Trump,
"İran'ın 7 gün öncesine kadar çok geride olduğunu"
belirterek,
"İran'a saldırımız tam bir yıkımdı. İran'ın uranyumu zenginleştiremeyeceğini"
söyledi.
Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek,
"Gazze'de büyük bir ilerleme var. Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum"
dedi.
"Ben söyledim ve savaş uçaklarını geri çektiler"
"Ben söyledim ve savaş uçaklarını geri çektiler"
ABD Başkanı, çok ciddi bir güvenlik bütçesi ayrılması gerektiğini söylerken,
"İran ve İsrail ile gurur duyuyorum. Ateşkes önce ihlal edildi ama sonrasında geri döndüler"
dedi.
"Ben söyledim ve savaş uçaklarını geri çektiler"
diyen Trump,
"Bu herkes için büyük bir zafer. İran'ın petrolleri ellerinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi saldırılar gerçekleştirdik. Bu operasyona katılan herkes harikaydı. Gurur duymalılar kendileriyle"
ifadelerini kullandı.
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