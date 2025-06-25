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AB Türk savunma sanayii ile yakın bağlantı kurmalı

AB Türk savunma sanayii ile yakın bağlantı kurmalı

04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bazı şirketlerini ziyaret ettiği Türkiye’nin çok büyük bir savunma sanayii temeli olduğunu söyledi. Rutte, “Türk savunma sanayii tabanının İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi’nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı “Public Forum” etkinliğinde konuştu. Ukrayna’daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna’nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi. Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO’nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.


ŞİRKETLERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

Türkiye’ye de değinen Rutte, “Türkiye’nin çok büyük bir savunma sanayii temeli var” ifadesini kullandı. Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, “Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici” dedi. Rutte, “Türk savunma sanayii tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO’da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.


#Mark Rutte
#NATO
#Türkiye
#savunma sanayii
#Avrupa Birliği
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