AB Türk savunma sanayii ile yakın bağlantı kurmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi’nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı “Public Forum” etkinliğinde konuştu. Ukrayna’daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna’nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi. Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO’nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.

Türkiye’ye de değinen Rutte, “Türkiye’nin çok büyük bir savunma sanayii temeli var” ifadesini kullandı. Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, “Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici” dedi. Rutte, “Türk savunma sanayii tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO’da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.