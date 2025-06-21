Havadaki tehdide akıllı savunma

Türkiye, iç ve dış tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak amacıyla hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye odaklandı. İsrail ile İran arasındaki çatışmada öne çıkan en önemli unsurlardan biri hava gücü oldu. Gerek hava üstünlüğü gerekse uzun menzilli füze sistemlerinin belirleyici rol oynadığı çatışmalar, Türkiye’yi özellikle savunma konseptinde daha da güçlenmeye sevk etti.

UZAKTAN OPERASYON KABİLİYETİ ŞART

Bu doğrultuda savunma, diplomasi ve istihbarat birimlerinin yaptığı güvenlik ve acil durum toplantıları ile kapsamlı kararlar alındı. Savunma kaynaklarına göre, havadan havaya, havadan karaya ve karadan havaya mühimmat türlerinin modern savaşlarda kritik önemde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Savaş alanında hedefe yaklaşmadan operasyon yapabilen platformlar ve bu platformlara entegre edilmiş sistemler artık bir tercih değil, zorunluluk olarak değerlendiriliyor.

Aynı zamanda lider kadronun korunması, kritik altyapıların güvenliği ve stratejik tesislerin savunulması da öncelikli konular arasında yer alıyor. İsrail’in İran’ın 20 üst düzey komutanını etkisiz hale getirmesi sonrası yetkililerin korunmasında kapasite artırımına gitme seçeneği masada olacak. Yaşanan saldırılar, altyapı ve tesislerin ne kadar kırılgan olduğunu ve etkili bir savunma sistemine sahip olmanın yaşamsal önemini gözler önüne serdi. Bu bağlamda sığınaklar ve acil durum altyapıları da yeniden değerlendirilecek.

SAVUNMAYA YATIRIMLAR ARTIRILACAK

Türkiye, bu perspektifle mevcut sistemlerini yenilemenin yanı sıra, yüksek teknolojiye dayalı savunma projelerine daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Hem iç tehditlere hem de bölgesel risklere karşı caydırıcılığını artırmak için hava savunma kabiliyetlerini daha da güçlendirmesi Türk savunma sanayiinin ilerleyen süreçte yatırım yapacağı en önemli departman olacak. Bu doğrultuda milli üretim platformlarının sayısının artırılması, radar ağlarının genişletilmesi ve yapay zekâ destekli savaş sistemlerinin devreye alınması hedefleniyor.











