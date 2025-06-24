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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Çok büyük bir savunma sanayi temeli var

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Çok büyük bir savunma sanayi temeli var

11:3624/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
AA
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NATO Genel Sekreteri Rutte.
NATO Genel Sekreteri Rutte.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı "Public Forum" etkinliğinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna'nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi.

Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO'nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.

"Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var"

Türkiye'ye de değinen Rutte,
"Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var
" ifadesini kullandı.
Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte,
"Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici"
dedi.

"NATO içinde bariyerlere izin vermeyin" çağrısı

Rutte,
"Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz"
değerlendirmesini yaptı.


#son dakika
#NATO
#Savunma Sanayi
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