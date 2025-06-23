Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
NATO Genel Sekreteri Rutte: Liderler İran konusunda hemfikir cesur kararlar alınacak

NATO Genel Sekreteri Rutte: Liderler İran konusunda hemfikir cesur kararlar alınacak

17:1323/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda mutabık kalındığına işaret eden Rutte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının geri dönüşü bulunmayan bir yol olduğu" yönündeki mutabakatın hala geçerli olduğunu söyledi.

Rutte,
"Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar. Bu, savunma yatırımı için hedefi yüzde 5'e kadar çıkaracak yeni planı içerecek"
ifadelerini kullandı.
Ayrıca NATO Genel Sekreteri,
"Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir"
dedi.

#İran
#Mark Rutte
#NATO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sene sonuna kadar tüm deprem konutları teslim edilecek: İllere göre anahtar teslimi yapılacak konut sayıları