İsrailli Bakan'dan "Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli" açıklaması

Gamliel, sosyal medya hesabından "Seneye Tahran'da" başlıklığıyla görüntülü bir mesaj yayımladı.

İsrailli Bakan, "Tahran yönetimi görevde kalmaya devam ettikçe tehdidin var olmaya devam edeceğini" savundu.

Gamliel, "İran'da devrim için koşullar oluşturuluncaya ve Tahran yönetimi yıkılıncaya kadar" saldırıların sürdürülmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Haziran'da ABD basınına verdiği röportajda, İran'ın zayıfladığını "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" iddia etmişti.





⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.