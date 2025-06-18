İtalyan basını yazdı: Leonardo ile Baykar'ın süper akıllı İHA projesi başlıyor

"Leonardo ile Türk ortağı Baykar arasında merkezi İtalya'da olacak LBA Systems adlı yeni şirkette yüzde 50/50 ortak girişim olacak. Mart ayının başında Roma'da bir mutabakat muhtırası imzalamış olan iki şirket, Paris'teki Le Bourget havacılık fuarını, yeni İHA tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminden uzaktan kumandalı sistemler için teknolojilerin geliştirilmesine yönelik stratejik ittifakı imzalamak ve sunmak için fırsat olarak değerlendirdi."