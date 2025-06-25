İran'dan Trump'ı tebrik eden NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tepki: Çirkin ve sorumsuzca

"Bağımsız bir ülkeye yönelik saldırgan bir eylemi ‘gerçekten olağanüstü' olarak niteleyip tebrik etmesi, NATO Genel Sekreteri açısından utanç verici, çirkin ve sorumsuzcadır" ifadelerini kullandı. Bekayi, ayrıca, "Zulüm ve adaletsizliği destekleyen bir kişi onurdan yoksundur. Bir suçu destekleyen kişi ise suçun ortağı ve işbirlikçisi sayılır"