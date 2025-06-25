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İran'dan Trump'ı tebrik eden NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tepki: Çirkin ve sorumsuzca

İran'dan Trump'ı tebrik eden NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tepki: Çirkin ve sorumsuzca

15:5025/06/2025, Çarşamba
IHA
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Trump, Rutte'nin tebrik mesajını ifşa etmişti.
Trump, Rutte'nin tebrik mesajını ifşa etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik eylemleri nedeniyle gönderdiği tebrik mesajına sert tepki göstererek saldırgan bir eylemin "olağanüstü" olarak nitelendirilmesinin "çirkin ve sorumsuzca" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik eylemleri nedeniyle gönderdiği tebrik mesajına sert tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bağımsız bir ülkeye yönelik saldırgan bir eylemi ‘gerçekten olağanüstü' olarak niteleyip tebrik etmesi, NATO Genel Sekreteri açısından utanç verici, çirkin ve sorumsuzcadır" ifadelerini kullandı. Bekayi, ayrıca, "Zulüm ve adaletsizliği destekleyen bir kişi onurdan yoksundur. Bir suçu destekleyen kişi ise suçun ortağı ve işbirlikçisi sayılır"
ifadelerine yer verdi.

Trump, Rutte'nin tebrik mesajını ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkarken, sosyal medya hesabından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Rutte, Trump'a gönderdiği mesajda,
"İran konusundaki kararlı eylemin için seni tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu, kimsenin cesaret edemeyeceği, hepimizi daha güvende hissettiren gerçekten olağanüstü bir eylemdi"
ifadelerini kullanmıştı.


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