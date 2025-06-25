Uluslararası basın Erdoğan - Trump zirvesini konuştu

Ortadoğu’da sağlanan ateşkesin ardından Lahey’de gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. İki liderin 45 dakika süren buluşması, NATO Zirvesi kapsamında ele alınan bölgesel ve küresel konularla birlikte basında dikkatle takip edildi. İşte dünya basınından görüşmeyle ilgili başlıklar...









BLOOMBERG: İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME





Bloomberg'ün haberinde, liderlerin iki ülke arasındaki gergin ilişkilere son vermek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın çabalarıyla İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.





Haberde Türkiye'nin NATO bünyesinde ABD'den sonra ikinci en büyük ordusuna sahip olduğu vurgulanırken, iki liderin ittifakın caydırıcılığını artırmaya yönelik atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.





Erdoğan, iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.





REAL: LAHEY'DE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME...





Yunanistan'ın Real gazetesi, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığını bildirdi. Haberde, İki liderin "Gazze'deki insani dramın en kısa sürede sona ermesi" ve Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözüme kavuşması için yakın diyaloğun önemini vurguladığı kaydedildi.





Real, Türkiye ve ABD arasındaki potansiyel ekonomik iş birliğine de dikkat çekti. Haberde, "iki ülkenin başta enerji ve yatırım olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğu" açıklandı. Erdoğan ve Trump'ın özellikle savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediğini aktaran Real, toplam ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceği bilgisini paylaştı.

Haberde, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya da yer verilerek, iki liderin, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak İttifak'ın caydırıcılığını artırmak için alınacak tedbirlerin önemine dikkat çektiği" belirtildi.









LE MONDE: "YAKIN İŞ BİRLİĞİ"





Fransız gazetesi Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için "yakın iş birliği" çağrısında bulunduğunu belirtti.





Haberde, "Trump, Salı günü geç saatlerde zirvenin aralarında Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir görüşme yaptı ve Erdoğan, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için "yakın diyalog" çağrısında bulundu." ifadeleri yer aldı.





TOPONTİKİ: İKİ LİDERDEN KARARLILIK VURGUSU





Yunan gazetesi Topontiki, iki liderin görüşmesinde Türkiye ve ABD arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılığın dile getirildiğini vurguladı. Trump'ın ikinci döneminde ilk kez yüz yüze görüştüğü vurgulanan haberde, görüşmenin 45 dakika kadar sürerek bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarıldı.









HINDUSTAN TIMES: "YAKIN DİYALOG ÇAĞRISI"





Hindustan Times'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığı aktarıldı. Erdoğan'ın Gazze ve Ukrayna'daki savaşları sona erdirmek için "yakın diyalog" çağrısında bulunduğu belirtildi.





ARABNEWS: İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YAKIN DÖNEMDE ARTABİLİR





Arabnews'in Erdoğan-Trump görüşmesini ele aldığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği mesajına yer verilerek, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin yakın dönemde artabileceği belirtildi. Arabnews, Erdoğan'ın İran-İsrail ateşkesinden memnuniyet duyduğunu aktarırken, Türkiye'nin Ukrayna savaşının bitmesi için ABD ile birlikte çalışabileceğini kaydetti.

Haberde, iki liderin, savunma sanayii alanında iş birliğinin artırılması için görüş alışverişinde bulunduğu ve bu alandaki ortaklığın ikili ticareti önemli ölçüde büyüteceği bildirildi.









Arabnews'ün haberinde, Erdoğan'ın savunma ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşabileceği sözlerine de yer verildi.





INDIA TODAY: GAZZE'DEKİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞ BİRLİĞİ





Hindistan merkezli India Today'in haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Gazze'deki insani krizin çözülmesi için yakın iş birliği yapabileceği kaydedildi. India Today, Erdoğan'ın İran-İsrail çatışmasının sona ermesinde Trump'ın oynadığı rolü övdüğünü belirterek, iki liderin ülkeler arası diyaloğu geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.



