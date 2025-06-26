İsrail yine yardım bekleyen sivillere saldırdı: 21 Filistinli katledildi

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Amr bin el-As Okuluna İsrail savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef alan İsrail saldırısında ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Han Yunus kent merkezindeki bir binayı hedef alması sonucu iki Filistinli öldü, kentin batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresinde ise İsrail İHA'ları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.