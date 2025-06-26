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İsrail yine yardım bekleyen sivillere saldırdı: 21 Filistinli katledildi

İsrail yine yardım bekleyen sivillere saldırdı: 21 Filistinli katledildi

10:2126/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Amr bin el-As Okuluna İsrail savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında bulunan Gazze Vadisi Köprüsü çevresinde yardım bekleyenleri hedef alması sonucu da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka'da topçu atışı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef alan İsrail saldırısında ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Han Yunus kent merkezindeki bir binayı hedef alması sonucu iki Filistinli öldü, kentin batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresinde ise İsrail İHA'ları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'na İsrail topçularının saldırısı sonucu iki Filistinli yaralandı.



#insani yardım
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