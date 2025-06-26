Fransa'da mahkeme Nice Belediyesi'ne asılan İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti

Nice İdari Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, belediye binasının cephesindeki İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, İsrail bayrağının kaldırılması için Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye 5 gün süre tanındığı kaydedildi.

olarak görülemeyeceğine karar verdi.

olarak görülemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme, Orta Doğu'daki saldırıların ulaştığı boyut ve uluslararası gerilimler göz önünde bulundurulduğunda İsrail bayraklarının yalnızca

Mahkeme, Orta Doğu'daki saldırıların ulaştığı boyut ve uluslararası gerilimler göz önünde bulundurulduğunda İsrail bayraklarının yalnızca

olarak algılandığını belirtti.

olarak algılandığını belirtti.

"İsrail'e bir destek ve siyasi görüş beyanı"

"İsrail'e bir destek ve siyasi görüş beyanı"

Birçok vatandaş ve aktivist, İsrail bayraklarının kaldırılması için Nice Belediyesi'ne başvurmuş, reddedildikten sonra idare mahkemesine dava açmıştı.