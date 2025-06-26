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Fransa'da mahkeme Nice Belediyesi'ne asılan İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti

Fransa'da mahkeme Nice Belediyesi'ne asılan İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti

19:2426/06/2025, Perşembe
AA
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Nice Belediyesi'ne asılan İsrail bayrağı
Nice Belediyesi'ne asılan İsrail bayrağı

Fransa'da Nice Belediyesi'ne asılan İsrail bayrakları, Belediye Başkanı Estrosi'ye tanınan süre içerisinde kaldırılmayınca Mahkeme, İsrail bayraklarının kaldırılmasına karar verdi.

Fransa'da mahkeme, Nice Belediye binasının cephesinde bulunan İsrail bayraklarının kaldırılmasına karar verdi.

Nice İdari Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, belediye binasının cephesindeki İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, İsrail bayrağının kaldırılması için Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye 5 gün süre tanındığı kaydedildi.

Mahkeme, Orta Doğu'daki saldırıların ulaştığı boyut ve uluslararası gerilimler göz önünde bulundurulduğunda İsrail bayraklarının yalnızca
"esirlere destek simgesi"
olarak görülemeyeceğine karar verdi.

Nice Belediyesi İsrail bayraklarının kaldırılmasını reddetti

Mahkeme, İsrail bayraklarının belediye binasına asılmasının,
"İsrail'e bir destek ve siyasi görüş beyanı"
olarak algılandığını belirtti.

Nice Belediyesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrasında belediye binası cephesine İsrail bayrağı asmıştı.

Birçok vatandaş ve aktivist, İsrail bayraklarının kaldırılması için Nice Belediyesi'ne başvurmuş, reddedildikten sonra idare mahkemesine dava açmıştı.



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