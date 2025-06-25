Tahran'ın 'çıkış yolları' İsrail saldırılarından kaçanların dönüşü için ayrıldı

Ateşkesle birlikte hayatın normalleşmeye başladığı İran'ın başkenti Tahran'a geri dönüşler hız kazandı. Trafikte yoğunluğun önüne geçmek için Tahran ile kuzeydeki kentler arasındaki yollarda tüm şeritler başkente geliş için ayrıldı.