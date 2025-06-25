Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tahran'ın 'çıkış yolları' İsrail saldırılarından kaçanların dönüşü için ayrıldı

Tahran'ın 'çıkış yolları' İsrail saldırılarından kaçanların dönüşü için ayrıldı

20:2825/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından başkent Tahran'a geri dönüşler başladı.
İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından başkent Tahran'a geri dönüşler başladı.

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısı sonrası gerçekleşen ateşkesin ardından başkente dönüşün başlamasıyla Tahran-Calus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik Polisi Müdürlüğü, ülkenin kuzeyine gidiş yönü kapattı.

Ateşkesle birlikte hayatın normalleşmeye başladığı İran'ın başkenti Tahran'a geri dönüşler hız kazandı. Trafikte yoğunluğun önüne geçmek için Tahran ile kuzeydeki kentler arasındaki yollarda tüm şeritler başkente geliş için ayrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran-Çalus otoyolunda trafik tek yönlü hale getirildi.

Ülkenin kuzeyinden Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla birlikte Tahran-Çalus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik Polisi Müdürlüğü, söz konusu yolda oluşan yoğunluğu önlemek için yolun Tahran'dan ülkenin kuzeyine gidiş yönünü kapattı. Trafik kuzeyden Tahran'a doğru yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının artması üzerine başkent sakinleri daha çok ülkenin kuzeyinde bulunan şehirlere gitmişti.



#İran
#Tahran
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hicri yılbaşı 2025: 1 Muharrem ayı hangi gün başlayacak? Muharrem ayına özgü bir namaz ve oruç var mı? Diyanet açıklaması