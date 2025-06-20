Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avustralya Tahran Büyükelçiliği'ndeki faaliyetleri askıya aldı

Avustralya Tahran Büyükelçiliği'ndeki faaliyetleri askıya aldı

12:1520/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Avustralya Dışişleri Bakanlığı açıkladı.
Avustralya Dışişleri Bakanlığı açıkladı.

Avustralya hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Tahran'daki büyükelçilik faaliyetlerini durdurma kararı aldı ve tüm diplomatlar ile ailelerine İran'ı terk etme talimatı verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'daki kötüleşen güvenlik ortamı gerekçe gösterilerek Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Elçilik çalışanları ile ailelerinden ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, İran'da bulunan tüm Avustralya vatandaşlarına da imkanlar dahilinde ülkeden derhal ayrılmaları, ayrılamayacakların ise güvenli alanlara sığınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville'in krizle ilgili çalışmaları desteklemek amacıyla bölgede kalmaya devam edeceği belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avustralya vatandaşlarının bölgeden tahliyesine yardımcı olmak üzere ordu personeli ve uçaklarının Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını aktardı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığından 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



#Avustralya
#İran
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro tek tek sıralandı