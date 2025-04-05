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Orta Asya'da Güney Kıbrıs'a resmi tanıma adımları hız kazanıyor: Kazakistan'dan sonra şimdi de Türkmenistan

Orta Asya'da Güney Kıbrıs'a resmi tanıma adımları hız kazanıyor: Kazakistan'dan sonra şimdi de Türkmenistan

13:385/04/2025, Cumartesi
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Kazakistan'dan sonra Türkmenistan da Güney Kıbrıs'a büyükelçi atadı.
Kazakistan'dan sonra Türkmenistan da Güney Kıbrıs'a büyükelçi atadı.

Türkmenistan, Kazakistan'ın ardından Güney Kıbrıs'a yeni bir büyükelçi atadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kombos, "Bu atama, ikili ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı
Constantinos Kombos,
Türkmenistan'ın Güney Kıbrıs'a atanan ilk büyükelçisi Toyly Komekov ile görüştü.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Kombos,
"Türkmenistan Büyükelçisi Sayın Toyly Komekov ile yapıcı ve samimi bir nezaket görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Komekov'un, Türkmenistan'ın Kıbrıs'ın ilk büyükelçisi olarak atanması ikili ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktası olacak. Türkmenistan ve Kıbrıs, ülkelerimiz arasındaki güçlü bir kurumsal çerçeveyi daha da geliştirme ve teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdürecek."
dedi.


Türkmenistan dışında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi olan Kazakistan da Güney Kıbrıs'a büyükelçi atamıştı.



#Türkmenistan
#Kazakistan
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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