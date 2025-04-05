Orta Asya'da Güney Kıbrıs'a resmi tanıma adımları hız kazanıyor: Kazakistan'dan sonra şimdi de Türkmenistan

"Türkmenistan Büyükelçisi Sayın Toyly Komekov ile yapıcı ve samimi bir nezaket görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Komekov'un, Türkmenistan'ın Kıbrıs'ın ilk büyükelçisi olarak atanması ikili ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktası olacak. Türkmenistan ve Kıbrıs, ülkelerimiz arasındaki güçlü bir kurumsal çerçeveyi daha da geliştirme ve teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdürecek."