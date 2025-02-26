Özbekistan ve Pakistan İşbirliği Konseyi kuruyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından törenle karşılandı.





Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama töreninde liderler, askeri bando tarafından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından heyetlerini birbirlerine takdim etti.





Daha sonra Mirziyoyev ile Şerif arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.





Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Mirziyoyev ve Şerif, Özbekistan ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili meseleleri ele aldı.





Son yıllarda iki ülke arasındaki çok taraflı işbirliğinin hızla gelişmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren liderler, görüşmelerde ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların artırılmasının önemini vurguladı.





İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamına giren ürün listesinin genişletilmesi, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, standartların uyumlu hale getirilmesi, elektronik ticaret platformlarının entegre edilmesi, bankalar arası hesaplaşma mekanizmalarının iyileştirilmesi gibi konuları ele alan Mirziyoyev ve Şerif, ayrıca ilaç, elektrik mühendisliği, tarım makineleri, jeoloji ve mineral kaynaklar, tekstil, deri sanayi ve diğer sektörlerde işbirliği projelerinin hayata geçirilmesiyle ilgili meseleleri de gözden geçirdi.





Görüşmede ülkeler arasındaki ulaşım alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve transit potansiyelinin artırılması konularını ele alan liderler, son yıllarda "Özbekistan-Afganistan-Pakistan" ulaşım koridoru üzerinden yapılan yük taşımacılığı hacminin 5 kat artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- İki ülke, Trans-Afgan demir yolu projesinde koordineli çalışacak.





Mirziyoyev ve Şerif, taşımacılık hacminin daha da artırılması amacıyla ortak ulaştırma ve lojistik şirketinin kurulması konusunda mutabık kalırken ayrıca Trans-Afgan demir yolu inşaat projesinin hayata geçirilmesinde çabalarının koordine edilmesinin önemini belirtti.





Karma Ekonomik Komisyonunun bir sonraki toplantısının, temmuz ayında Pakistan'ın Lahor kentinde yapılmasını kararlaştıran Mirziyoyev ve Şerif, iki ülke arasında kültürel-insani ve turizm alanlarındaki işbirliklerinin daha da genişletilmesi ve bu çerçevede karşılıklı kültür haftalarının düzenlenmesinin önemini kaydetti.





Uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunan Mirziyoyev ve Şerif, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.





Afganistan'ın barışçıl kalkınması ve Filistin sorununun diplomatik çözümü konusunda tutumlarının yakın olduğunu belirten liderler ayrıca terör, aşırıcılık, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve güvenliğe yönelik diğer güncel tehditlerle mücadelede çabaların birleştirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.





Mirziyoyev ve Şerif, geniş kapsamlı işbirliğinin yeni alanlarının geliştirilmesi amacıyla Özbekistan-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasını ve ilk toplantısının gelecek yıl yapılmasını kararlaştırırken ayrıca üst düzey görüşmelerde varılan mutabakatların zamanında hayata geçirilmesi amacıyla ortak yol haritasının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.





Görüşmelerin sonunda Mirziyoyev ve Şerif, iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesini öngören Ortak Bildiri ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı.





İki ülke arasında ayrıca bilim, teknoloji ve inovasyon, içişleri, ulusal haber ajansları ve gençlik politikaları alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve diplomatik pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat etmesiyle ilgili anlaşmalara imza atıldı.











