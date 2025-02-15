TBMM'den Pakistan jesti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalardan sonra TBMM Genel Kurulu'ndan iki ülke arasında suçluların geri verilmesini düzenleyen anlaşma geçti. Anlaşma taraf ülkelerin hapishanelerinde en az bir yıl ve üzeri süreyle hapis cezasına çarptırılan hükümlüleri ilgilendiriyor. 1 yıldan az yatarı olan hükümlüler bu anlaşmanın kapsamında değil ancak siyasi veya askeri suçlular için istisna tanınıyor. Anlaşmaya göre, bu suçları işlediği sabit olan kişiler en az 6 ay kadar hapis cezasına çarptırılmışlar ülkelerine iade edilecek.
Anlaşma hükümlülerin cezalarının kalan süresini kendi ülkelerinde tamamlaması öngördüğü için bir serbest bırakma anlaşması değil. Türkiye'de verilen cezadan daha fazlası Pakistan'da söz konusuysa örneğin, idam cezası varsa bu durumda suçlular geri iade edilmeyecek. Öte yandan çifte vatandaşlık taşıyanlar da devletin iadeyi istemesi halinde çifte vatandaşlığına bakılmaksızın taraf ülkelere iadesi sağlanacak. Bu anlaşma, her iki devlet arasındaki iyi ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.