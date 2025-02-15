TBMM'den Pakistan jesti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalardan sonra TBMM Genel Kurulu'ndan iki ülke arasında suçluların geri verilmesini düzenleyen anlaşma geçti. Anlaşma taraf ülkelerin hapishanelerinde en az bir yıl ve üzeri süreyle hapis cezasına çarptırılan hükümlüleri ilgilendiriyor. 1 yıldan az yatarı olan hükümlüler bu anlaşmanın kapsamında değil ancak siyasi veya askeri suçlular için istisna tanınıyor. Anlaşmaya göre, bu suçları işlediği sabit olan kişiler en az 6 ay kadar hapis cezasına çarptırılmışlar ülkelerine iade edilecek.