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Pakistan BMGK’den oturum talep ediyor: Hindistan ile gerilim tırmanıyor

Pakistan BMGK’den oturum talep ediyor: Hindistan ile gerilim tırmanıyor

10:515/05/2025, Pazartesi
DHA
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Pakistan BMGK'den oturum talep etti.
Pakistan BMGK'den oturum talep etti.

Pakistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından gerginlik yaşadığı Hindistan'ın ‘saldırgan eylemleri' nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) oturum talep etme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed'e BMGK'den oturum talep etmesi talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın ‘saldırgan eylemleri, provokasyonları ve kışkırtıcı açıklamaları' nedeniyle Pakistan'ın BMGK'yi bilgilendireceği kaydedildi.




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