Pakistan saat vererek Hindistan'ın saldırı planını açıkladı

, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir operasyon başlatmayı planladığına dair ellerinde güvenilir istihbarat bulunduğunu açıkladı. Tarar, bu iddianın ciddiyetine dikkat çekerek uluslararası toplumu durumu yakından izlemeye çağırdı.

, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir operasyon başlatmayı planladığına dair ellerinde güvenilir istihbarat bulunduğunu açıkladı. Tarar, bu iddianın ciddiyetine dikkat çekerek uluslararası toplumu durumu yakından izlemeye çağırdı.

X üzerinden paylaşımda bulunan Tarar, "Pakistan’ın elinde, Hindistan’ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Böyle bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Sonuçlardan tamamen Hindistan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.