Pakistan saat vererek Hindistan'ın saldırı planını açıkladı

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde Pakistan’a yönelik bir saldırı başlatabileceğine dair ellerinde istihbarat bulunduğunu açıkladı.
Asya’da iki nükleer güç arasındaki tansiyon yeniden yükseliyor.
"Hindistan saatler içinde saldırabilir"
X üzerinden paylaşımda bulunan Tarar, "Pakistan’ın elinde, Hindistan’ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Böyle bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Sonuçlardan tamamen Hindistan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.
Karşı karşıya geldiler
Keşmir'de geçen hafta 26 kişinin öldüğü saldırı, Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya getirdi.
İki ülke sınırda ateş açmayı sürdürüyor ve karşılıklı sert açıklamalar yapıyorlar.