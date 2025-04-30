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Pakistan saat vererek Hindistan'ın saldırı planını açıkladı

Pakistan saat vererek Hindistan'ın saldırı planını açıkladı

10:1930/04/2025, Çarşamba
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Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde Pakistan’a yönelik bir saldırı başlatabileceğine dair ellerinde istihbarat bulunduğunu açıkladı.

Asya’da iki nükleer güç arasındaki tansiyon yeniden yükseliyor.


Pakistan Enformasyon Bakanı
Attaullah Tarar
, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir operasyon başlatmayı planladığına dair ellerinde güvenilir istihbarat bulunduğunu açıkladı. Tarar, bu iddianın ciddiyetine dikkat çekerek uluslararası toplumu durumu yakından izlemeye çağırdı.

"Hindistan saatler içinde saldırabilir"


X üzerinden paylaşımda bulunan Tarar, "Pakistan’ın elinde, Hindistan’ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Böyle bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Sonuçlardan tamamen Hindistan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.


Karşı karşıya geldiler


Keşmir'de geçen hafta 26 kişinin öldüğü saldırı, Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya getirdi.


İki ülke sınırda ateş açmayı sürdürüyor ve karşılıklı sert açıklamalar yapıyorlar.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ülkesinin silahlı kuvvetlerine
"operasyonel özgürlük"
verdi.



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