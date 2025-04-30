Pakistan ile ticareti artıracak fuar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 13 Şubat'ta Pakistan'da gerçekleştirdiği üst düzey toplantılar neticesinde açılması planlanan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın 9-11 Eylül'de İslamabad'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. İki ülke ticareti son 1 yılda yüzde 30'un üzerinde büyürken, yeni fuar etkinliğinin yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir hacim artışı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda 1,4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin toplamda 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin Pakistan'a ihracatında makine ve ekipmanları başı çekiyor. Son 5 yıllık dönemde ortalama yüzde 6 büyüyen sektörün ihracatı 110,8 milyon dolara ulaştı. İhracatta ikinci ürün grubu son 5 yılda ortalama yüzde 13 büyüme kaydeden pamuk oldu. Pakistan'a pamuk ihracatı 90 milyon doları aştı. Elektrikli makine ve ekipmanları da en çok ihracı yapılan üçüncü ürün grubu olarak sıralanıyor. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda da Pakistan'a en fazla satış yapan makine ve ekipmanlarının yanı sıra özellikle enerji ve sanayi sektörlerinin boy göstereceği belirtiliyor.





50'DEN FAZLA FİRMA FAALİYETTE

Kamu ve özel sektör temsilcilerinden 50'nin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği Pakistan'da Türk yatırımlarının daha da artması öngörülüyor. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmalarının Pakistan'da yaptığı yatırımların toplam değeri 3,5 milyar dolara yaklaştı. Yatırım miktarının hem fuar sonrası hem de Pakistan'ın Türkiye'ye özel olarak uyguladığı teşviklerle 5 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



