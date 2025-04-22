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Erdoğan dış politikada liderliğini sürdürüyor: Pakistan Başbakanı ile kritik görüşme

Erdoğan dış politikada liderliğini sürdürüyor: Pakistan Başbakanı ile kritik görüşme

11:0122/04/2025, Salı
DHA
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Cumhurbaşkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile...
Cumhurbaşkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir" dedi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika liderliğini sürdürdüğünü ve bugün Avrupa Konseyi, Avustralya Genel Valisi ve Pakistan Başbakanı ile Ankara'da görüşeceğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika liderliğini sürdürdüğünü ve bugün Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avustralya Genel Valisi ve Pakistan Başbakanı ile Ankara'da görüşmeler yapacağını duyurdu.


Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecektir"
dedi.





#Recep tayyip erdoğan
#fahrettin altun
#şahbaz şerif
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