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Panama: ABD ile askeri anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek

Panama: ABD ile askeri anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek

12:029/05/2025, Cuma
DHA
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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, protestolara rağmen ABD askerlerine Panama'daki bazı tesislere erişim hakkı tanıyan askeri anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini açıkladı.

Panama Devlet Başkanı
Jose Raul Mulino
dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile yapılan askeri anlaşma ve buna yönelik protestolara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Panama elden çıkarılmıyor"


ABD ile askeri anlaşmanın ülkede ABD üssü kurulmasına neden olmayacağını ifade eden Mulino,
"Panama'nın egemenliği tehlikede değil, devredilmiyor, elden çıkarılmıyor
" dedi.

Mulino, ABD askerlerine Panama'daki bazı tesislere erişim hakkı tanıyan askeri anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini ifade etti.



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