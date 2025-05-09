ABD elçisinden kırmızı ineklere ziyaret

Göreve gelmeden önce İsrail’e bağlılığını beyan eden ve kendini bir Siyonist olarak tanımlayan ABD’nin ilk Evanjelik İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Şilo bölgesini ziyaret etti. Aynı zamanda İsrail tarafından işgal edilmiş bölgelere ziyarette bulunan ilk Amerikan Büyükelçisi olan Huckbabe, istilacı Yahudilerin temsilcileri olan Yesha Konseyi liderleriyle toplantı gerçekleştirdi. Huckbabe ziyaretine, "Üçüncü Tapınak"ın inşasına olası bir hazırlık olarak görülen ve burada özel olarak yetiştirilen 5 kırmızı tüylü ineği inceleyerek başladı. Kırmızı tüylü inekler, Yahudi inancına göre "kutsal arınma" için gerekli, Mesih'in gelişinin müjdecisi ve Üçüncü Tapınak inşasının işareti olarak kabul görüyor.

Yahudi istilacılara hitap eden ve Batı Şeria için, Tevrat’taki karşılığı olan “Yahuda ve Samara” diyen Büyükelçi, “Yahudi varlığı, Tanrı'nın yasalarına göre yaşamı temsil eder. İşte bu yüzden dünyada pek çok kişi sizi öldürmek istiyor. Çünkü aslında Tanrı'yı öldürmek istiyorlar. Siz, Tanrı'nın bu topraklardaki seçilmiş varlığının temsilcisisiniz. Yalnız değilsiniz. Biz sizinle beraberiz, dünyada pek çok kişi sizinle beraber. Kim sizinle değilse, Tanrı'yla da değildir” dedi. Göreve gelmeden önce verdiği röportajda Huckabee, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakı için “Elbette olası” demişti. Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette Huckabee, “Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara var. Yasa dışı yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var" ifadelerini kullanmıştı.