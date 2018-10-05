Pasifik'te sıcak temas

ABD’de kritik ara seçimler yaklaşırken Beyaz Saray yönetimi, Çin ile potansiyel çatışma riski taşıyan Güney Çin Denizi’nde provokasyona hazırlanıyor. ABD Pasifik Donanması, Çin’in stratejik su yollarında seyrüsefer serbestisini ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Kasım ayında bir hafta boyunca seyrüsefer serbestisi operasyonları yürütecek. CNN kanalının haberine göre, küresel gövde gösterisine hazırlanan ABD donanması, uçak ve savaş gemileriyle çok sayıda cephede düşman güçleriyle başa çıkabileceğini gösterecek. Habere göre, ABD savaş uçakları ve savaş gemileri, Çin kara sularına yakın bölgelerde ve Tayvan Boğazı’nda operasyon yürüterek Pekin’e uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. ABD’nin Çin kara sularında operasyon kararının Pekin yönetimini kışkırtarak ABD gemilerine karşı önleme faaliyetlerini artırması bekleniyor. Nitekim 1 Ekim’de Güney Çin Denizi’ne inen bir ABD savaş gemisi 15 metre kadar yaklaşan Çin savaş gemileri tarafından takibe alınmıştı. Uzmanlar, ABD’yi düşman gören Pekin’deki şahinlerin elinin güçleneceğini değerlendiriyor.

TRUMP SİYASETEN KULLANACAK

6 Kasım tarihinde ABD’de Kongre için ara seçimler düzenlenecek. Cumhuriyetçiler her iki kanatta da üstünlüklerini devam ettirmeyi, Demokratlar ise en az birinde üstünlüğü ele geçirerek 2020 başkanlık seçimleri için avantaj sağlamayı amaçlıyor. Donald Trump yönetiminin siyasi geleceğine de etki edecek kritik seçimlerden hemen önce Güney Çin Denizi’nde ABD-Çin donanmaları arasında yaşanacak bir gerilimin, Cumhuriyetçi Parti’ye oy desteği sağlayabileceği hesaplanıyor.

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Mike Pence

PENCE PEKİN’İ SUÇLADI

ABD’nin tehlikeli sularda gövde gösterisine hazırlandığı haberi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Çin’i ABD seçimlerine karışmakla suçlamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Mike Pence, Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçladığı Çin’in, ABD seçimlerine müdahale ettiğini savundu. Pence, Hudson Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, Çin’in gücünü “ABD’nin politikalarına ve içişlerine karışmak için daha pro-aktif ve zorlayıcı yöntemler” üzerinde kullandığını belirterek, “Çin, farklı bir Amerikan başkanı istiyor” ifadesini kullandı. Pence, Çin’in, Trump’ın ticarete getirdiği korumacı gümrük vergilerine yanıt verirken, ABD’de Kasım ayında yapılacak 2018 ara seçiminde önemli rol oynayacak eyaletleri ve endüstrileri hedef aldığını belirtti.

DEVEDE KULAK KALIR

Pence, Amerikan kamuoyunu şekillendirmeye çalışma konusunda Çin’in eylemlerinin Rusya’nınkini bastırdığını ifade ederek, bir istihbarat yetkilisinin kendisine “Ruslarınki, Çin’in ülke çapında yaptığıyla kıyaslandığında devede kulak kalır” dediğini aktardı.

Pekin petrol ithalatını durdurdu

Çin yönetimi ABD’den petrol ithalatını durdurdu. Uluslararası taşımacılık hizmetleri veren Hong Kong merkezli China Merchants Energy Shipping (CMES) Başkanı Xie Chunlin, iki ülke arasındaki ticaret savaşı ortamında ABD’den Çin’e petrol sevkiyatlarının tamamen durdurulduğunu söyledi. Hong Kong’da düzenlenen denizcilik zirvesine katılan Chunlin, “Biz ABD’den Çin’e petrol sevkiyatını yapan başlıca taşımacılardan biriyiz. Ticaret çatışmasından önce bu iyi bir işti, fakat şu anda tamamen durdurulmuş durumda” diye konuştu. CMES başkanının sözleri, gemi takip uygulaması Refinitiv Eikon’un verileriyle de doğrulanıyor. Washington Pekin’e petrol sevkiyatına 2 yıl önce başlamıştı.

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Sıcak temas!

Güney Çin Denizi’ne inen bir ABD savaş gemisinin, Çin savaş gemileri tarafından 15 metreye kadar yaklaşarak takibe alınmasına ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. ABD Donanması, “USS Decatur”un geçtiğimiz Pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları’nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

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