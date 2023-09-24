Paşinyan'ı devireceklerdi: Ermenistan'da darbe girişimi iddiasıyla sekiz komutana gözaltı

Ermenistan ordusunda görevli sekiz komutanın, Paşinyan hükümetini devirmek için darbe planladığı iddia edildi.
Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan’da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı.
Darbe girişimi iddiasıyla sekiz komutana gözaltı
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan sekiz komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla iş birliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.
"Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık besliyorlar"
Paşinyan 'darbe planı var' demişti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için “darbe planı” içerisinde bulunduğunu söylemişti.