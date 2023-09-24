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Paşinyan'ı devireceklerdi: Ermenistan'da darbe girişimi iddiasıyla sekiz komutana gözaltı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, sekiz üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla iş birliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için “darbe planı” içerisinde bulunduğunu söylemişti.

21:51 . 24/09/2023 Pazar
IHA
Ermenistan ordusunda görevli sekiz komutanın, Paşinyan hükümetini devirmek için darbe planladığı iddia edildi.

Ermenistan ordusunda görevli sekiz komutanın, Paşinyan hükümetini devirmek için darbe planladığı iddia edildi.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan’da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı.

Darbe girişimi iddiasıyla sekiz komutana gözaltı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan sekiz komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla iş birliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

"Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık besliyorlar"

Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada,
“Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir”
denildi.
Açıklamada, “
Ceza yargılaması çerçevesinde elde edilen yeterli maddi verilere dayanılarak, suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda suç örgütünün sekiz üyesi gözaltına alınmış, kamu cezai kovuşturması başlatılmış ve 43. madde uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur
” ifadeleri kullanıldı.

Paşinyan 'darbe planı var' demişti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için “darbe planı” içerisinde bulunduğunu söylemişti.



#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Darbe
23 dakika önce
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