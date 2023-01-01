Paşinyan'ın ekseni kayıyor: Hem Ermenistan’ı hem bölgeyi ateşe atıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın son dönemde Rusya karşıtı attığı adımlar, “Erivan’ın ekseni kayıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi. ABD ve Avrupa Birliği ile yakınlaşma arayışında olan Paşinyan’ın üst üste adımları, “Rus ruleti oynuyor” değerlendirmesine sebep oldu. 11 Eylül’de ABD ile askeri tatbikat başlatan Paşinyan’ın son hemlesi Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını açıklamak oldu. Ermenistan’ın tüzüğü onaylaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Batı’nın baskısı sonucu tutuklayabileceği belirtiliyor.





PUTİN’İ TUTUKLAYACAK MI?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını duyurdu. Ermenistan’ın 1 Ekim 1999’da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyor. Tüzüğün Ermenistan’da onaylanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek. UCM, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna’da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.





ABD İLE TATBİKAT

Geçtiğimiz sene Rusya’nın düzenlediği tatbikatlara katılmayan Erivan yönetimi, 11 Eylül’de ABD ile 9 gün sürecek bir ortak tatbikat başlattı. “Eagle Partner 2023” adı verilen tatbikat, hem İran gibi Erivan’ı destekleyen bölge aktörlerinin, hem de Rusya’nın tepkisine neden oldu. Ermenistan’dan 175, ABD’den 85 askerin katıldığı tatbikata ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde “dost olmayan” adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan’a nota vererek tepki gösterdi. Paşinyan yönetiminin tatbikat hamlesi, Ermenistan’ın sırtını Batı’ya yasladığının ve Moskova’ya yüz çevirdiğinin en net göstergesi oldu.





GÜVENLİKTE BEL BAĞLAYAMAYIZ

Geçtiğimiz günlerde Amerikan dergisi Politico’ya demeç veren Paşinyan, “Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Rusya’nın kabiliyetlerinin değiştiğini” ve kendilerini koruması için artık “Büyük kurtarıcıya” bel bağlayamayacaklarını belirterek Rusya’yı hedef aldı. “Batı ile yakınlaşma” niyetindeki Paşinyan’ın açıklamalarını, Ermenistan’ın Ukrayna’ya yardım gönderme kararı izledi. Söz konusu karar sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı bir kez daha nota verdi.





RUSYA YANLILARI HEDEFTE

Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), ülkede Rus yanlısı 7 gazeteciyi tutukladı. “6 ve 7 Eylül’de Mika Badalyan ve Ashot Gevorkyan’ın da aralarında bulunduğu yedi kişi tutuklandı” açıklamasında bulunan Ermeni Soruşturma Komitesi Sözcüsü Gor Abramyan, şahısların ateşli silah bulundurma gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ermenistan arasında düşmanlığı körükleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak karara Moskova adına tepki gösterdi. Gazetecilerinin tutuklamalarının yankıları sürerken, Erivan yönetimi, Rusya’ya yakın bir isim olarak bilinen Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Sarkis Hovhannisyan’ı görevden aldı.





PUTİN’DEN UYARI GİBİ ÇIKIŞ

Rusya lideri Vladimir Putin, hafta başı Vladivostok’ta yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın Moskova’yı hedef alan çıkışlarına uyarı niteliğinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Paşinyan’ın açıklamalarına cevaben Putin, “Ermenistan yönetimi Prag’da imzaladığı belge ile Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Karabağ’ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok” sözleri ile Ermenistan’ın işgalci olduğunu beyan etti.



