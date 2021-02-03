Dünya Peşmergenin Kerküke ilerlemesine Türkmen ve Arap milletvekillerinden tepki Kabul edilemez
ORTADOĞU

Peşmerge'nin Kerkük'e ilerlemesine Türkmen ve Arap milletvekillerinden tepki: Kabul edilemez

Irak'ta Kerkük'teki Türkmen ve Arap milletvekilleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Peşmerge'nin Kerkük kentinin kuzeybatı bölgesine ilerlemesi kınandı. İlerlenen bölgenin Irak Kuzey Petrol Şirketi'ne ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Peşmerge'nin Kerkük il sınırına geçerek kenti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına katmayı planladıkları aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kerkük'teki Türkmen ve Arap milletvekilleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge'nin kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran nahiyesine doğru ilerlemesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Peşmerge kenti topraklarına katmayı planlıyor"

  • İlerlenen bölgenin Irak Kuzey Petrol Şirketi'ne ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Peşmerge'nin Kerkük il sınırına geçerek kenti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına katmayı planladıkları aktarıldı.

Güvenlik sağlanması isteniyor

Peşmerge'nin tekrar Kerkük'e gelmesinin reddedildiği açıklamada, Irak hükümetinden kentin güvenliğinin Irak federal güçleri tarafından sağlanması istendi.

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Ordudan kuvvet talebi

  • Irak ordusu 1 Şubat'ta Peşmerge'nin Kerkük kentine ilerleyişini durdurmuştu. Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge'nin kente ilerlemesi üzerine Irak ordusundan takviye kuvvet talebinde bulunulduğu belirtilmişti.

2017'de gerginlik yaşanmıştı

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamıştı. IKBY, Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimine almıştı. IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla gerginlik yaşanmıştı.

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  • Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.
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