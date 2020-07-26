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Dünya Polonya İstanbul Sözleşmesinden çekilmeye hazırlanıyor LGBTlilere hukuki zemin hazırlıyor
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Polonya İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor: LGBT'lilere hukuki zemin hazırlıyor

Polonya İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor. Sözleşmenin bazı maddelerinin ideolojik olduğunu savunan Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobr "İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmanın mağdurların korunmasına da karşı olmak anlamına geldiğini söylüyorlar, bu düpedüz bir yalandır" ifadelerini kullandı. Ziobro ayrıca sözleşmenin bazı maddelerinin çocuk ve gençlere eşcinsellerin aile kurabilecekleri yönünde eğitim verilmesini öngördüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro.
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan bazı maddelerin ideolojik olduğunu savunarak, söz konusu sözleşmeden çekilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunacaklarını söyledi.

Polonya Adalet Bakanı Ziobro, ülkede son günlerde tartışmaya neden olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziobro, Polonya yasalarının kadınların şiddete karşı korunması ve aile içi şiddet mağdurlarının güvence altına alınmasıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin tüm standartlarını karşıladığını belirterek, Adalet Bakanlığı olarak yarın, söz konusu sözleşmeden çekilme çalışmaları başlatılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunulacağını bildirdi.

Maddeler ideolojik

Sözleşmede bazı maddelerin ideolojik unsurlara sahip olduğunu savunan Ziobro, sözleşme ile "biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyetin" inşa edilmeye çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez ve zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

LGBT'lilere hukuki zemin hazırlıyor

Ziobro, sözleşmenin bazı maddelerinin çocuk ve gençlere eşcinsellerin aile kurabilecekleri yönünde eğitim verilmesini öngördüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "LGBT’liler arasında aile ilişkisi kurulmasının teşvik edilmesine karşı çıkıyoruz, bu daha ziyade sol ve eşcinsel çevrelerin savunduğu bir yaklaşım, böylelikle yaklaşımlarına hukuki bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

Sözleşmede yer alan ideolojik yaklaşımların sosyal, kültürel ve ahlaki değişikliklere yol açabileceğini ileri süren Ziobro, şunları söyledi:

"Bu nedenle sol ve feminist propagandalara karşı dikkati olunması ricasında bulunuyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmanın mağdurların korunmasına da karşı olmak anlamına geldiğini söylüyorlar, bu düpedüz bir yalandır."

Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag, geçen hafta ülkesinin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya hazırlandığını duyurmuş, bu açıklamaya sözleşmeyi savunanlar düzenledikleri gösteriyle tepki göstermişti.

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