Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815

Dünya

ABD'de ölümler iki günde ikiye katlandı: Ölü sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi

Dünyada Kovid-19 vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi. İlk 1000 ölümün bir ayda yaşandığı ülkede ölü sayısının iki günde ikiye katlaması korkuya neden olurken, uzmanlar durumun daha da kötüleşeceği yorumunu yapıyor. New York eyaleti son 24 saatte 605'ten 834'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 189 ölümle Washington, 140 ölümle de New Jersey izliyor. Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 92 bin 472 vakayla İtalya, 82 bin 120 vakayla da Çin geliyor.