Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
23 kişi hayatını kaybetti
Açıklanan verilere göre bugün yapılan test sayısı 9 bin 982 testten bin 815'i pozitif çıktı, 23 kişi ise hayatını kaybetti.
İyileşen toplam kişi sayısı 105
- Buna göre hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 131'e yükselmiş oldu. Öte yandan tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.
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Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz