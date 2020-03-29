Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 23, yeni vaka sayısı ise bin 815 olarak belirtildi. Öte yandan tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

23 kişi hayatını kaybetti

Açıklanan verilere göre bugün yapılan test sayısı 9 bin 982 testten bin 815'i pozitif çıktı, 23 kişi ise hayatını kaybetti.

İyileşen toplam kişi sayısı 105

  • Buna göre hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 131'e yükselmiş oldu. Öte yandan tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.

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