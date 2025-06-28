Savaşın ortasında görülmeyen insanlar oldular: “İsrail-İran Savaşı Gazze’yi gölgelememeli”

İsrail ile İran arasında 12 gün süren karşılıklı saldırılar, işgalci İsrail ordusunun 630 gündür Gazze’de yürüttüğü soykırımı gölgeledi. Uluslararası toplumun dikkatini İran-İsrail hattına kaydırması, işgal altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan insani trajediyi daha da görünmez hale getirdi.
Gün geçtikçe derinleşen açlık krizi ve insani yardım girişinin engellenmesi, halkı çaresizlikle baş başa bırakıyor. Buna paralel olarak işgalci İsrail ordusu da 13 Haziran’dan beri bini aşkın Filistinliyi katletti. Yeni Şafak’a konuşan Gazzeliler, aylar süren saldırılar, yerinden edilmeler ve temel yaşam ihtiyaçlarına erişememe nedeniyle tükenmiş durumda olduklarını dile getirdi. Gazzeli bir anne olan Aya Şerif, “7 Ekim 2023’ten beri ölümle burun buruna yaşıyoruz. Evlerimiz yıkılıyor, hayatlarımız yok oluyor. Aylardır açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele ediyoruz. Yaşadığımız tüm bu zorlukların ortasında sadece dünyanın bizi görmesini ve sesimiz olmasını istiyorduk. Ancak İran ile İsrail arasında yaşanan saldırılar, füzeler, açıklamalar, karşılıklı tehditler sonucunda gözler bir anda başka bir yere çevrildi. O gün, Gazze bir kez daha unutuldu. Halbuki Gazze’de her gün öldürülüyoruz, aç bırakılıyoruz. Dünyayı başka şeylerle oyalıyorlar ama burada bir halk aylarca yok ediliyor. Dünyanın gözleri başka yere döndüğünde, bizim kanayan yaralarımız daha da derinleşti. Dünya artık bizi unuttu. Savaşın ortasında görünmeyen insanlar olduk” dedi.
DÜNYA GAZZE’Yİ ACISIYLA BAŞ BAŞA BIRAKTI
Gazze’deki durumun her geçen gün çok daha kötüye gittiğini ve pek çok insanın artık bu zulme dayanamadığını belirten Eymen el-Cebi ise “Çocuklar bombalardan ölmese açlıktan ölüyor. Anneler çocukları için yaşadıkları acıları kalplerine gömüyor. Babalar kendilerini çaresiz hissediyor. Ama dünya Gazzeyi acısıyla tek başına bıraktı. Bizi yeniden görmek için kaç kişinin daha ölmesi gerekiyor? Biz sadece yaşamak istiyoruz. Unutularak kendi halimizde ölmek istemiyoruz. Bu dünyada bir parça yerimiz olsun istiyoruz. Bir yudum su, bir lokma ekmek ve korkusuzca uyuyacağımız geceler istiyoruz” diyerek yaşadıkları acıyı dünyaya aktardılar. Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kuşatması sürerken önceki gün bir çocuk daha açlıktan öldü. Gazze’deki sağlık kaynakları, Gazze şehir merkezindeki Sabra Mahallesi sakinlerinden Ahmed Beha Talib adındaki bir çocuğun daha, işgalcilerin aç bırakma ve yoksun bırakma politikalarının yol açtığı yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.