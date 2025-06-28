Savaşın ortasında görülmeyen insanlar oldular: “İsrail-İran Savaşı Gazze’yi gölgelememeli”

Gün geçtikçe derinleşen açlık krizi ve insani yardım girişinin engellenmesi, halkı çaresizlikle baş başa bırakıyor. Buna paralel olarak işgalci İsrail ordusu da 13 Haziran’dan beri bini aşkın Filistinliyi katletti. Yeni Şafak’a konuşan Gazzeliler, aylar süren saldırılar, yerinden edilmeler ve temel yaşam ihtiyaçlarına erişememe nedeniyle tükenmiş durumda olduklarını dile getirdi. Gazzeli bir anne olan Aya Şerif, “7 Ekim 2023’ten beri ölümle burun buruna yaşıyoruz. Evlerimiz yıkılıyor, hayatlarımız yok oluyor. Aylardır açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele ediyoruz. Yaşadığımız tüm bu zorlukların ortasında sadece dünyanın bizi görmesini ve sesimiz olmasını istiyorduk. Ancak İran ile İsrail arasında yaşanan saldırılar, füzeler, açıklamalar, karşılıklı tehditler sonucunda gözler bir anda başka bir yere çevrildi. O gün, Gazze bir kez daha unutuldu. Halbuki Gazze’de her gün öldürülüyoruz, aç bırakılıyoruz. Dünyayı başka şeylerle oyalıyorlar ama burada bir halk aylarca yok ediliyor. Dünyanın gözleri başka yere döndüğünde, bizim kanayan yaralarımız daha da derinleşti. Dünya artık bizi unuttu. Savaşın ortasında görünmeyen insanlar olduk” dedi.