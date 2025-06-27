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Gazze'de can kaybı 56 bin 331'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 56 bin 331'e yükseldi

15:5027/06/2025, Cuma
IHA
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İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında toplam can kaybı sayısının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde can kayıpları artmaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.
Açıklamada,
İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 6 bin 8 Filistinlinin öldüğü, 20 bin 591 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği aktarıldı.
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