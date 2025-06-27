İran’ı vurdu, Gazze Kasabı’nı kurtarmak için harekete geçti: Trump Netanyahu’ya kalkan oldu

12 gün süren İsrail saldırılarında İran’ı vuran ve İsrail’in saflarında savaşa dahil olan ABD’de Başkan Donald Trump, “Gazze Kasabı” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu yargının elinden kurtarmak için harekete geçti. Trump, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluktan yargılandığı davanın iptal edilmesi veya affedilmesi çağrısında bulundu. Aşırı sağcı İsrailli bakanlar çağrıya destek verirken, muhalefet büyük tepki gösterdi. Netanyahu, ise Turmp'ın paylaşımının ardından "uluslararası ve bölgesel gelişmeleri" gerekçe göstererek yolsuzluk davasına iki hafta ara verilmesini istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, 3 farklı yolsuzluk davasından yargılanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Netanyahu’yu affetme yetkisi bulunuyor ancak Herzog’un "şu anda bir affın gündemde olmadığını", ayrıca af talebinde bulunulmadığını söylediği belirtiliyor.

“NETANYAHU’YU ABD KURTARACAK”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin Truth Social hesabından paylaşım yaptı. Trump paylaşımda, "İsrail tarihinin en büyük anlarından birini yaşayan ve Bibi Netanyahu tarafından güçlü bir şekilde yönetilen İsrail devletinin savaş dönemi başbakanlarına karşı gülünç cadı avını sürdürdüğünü duyduğumda şok oldum” dedi. Netanyahu hakkındaki suçlamaları asılsız olarak niteleyen Trump, “Bibi’nin uzun süredir devam eden siyasi amaçlı bu davada birçok haksız suçlamayla ilgili olarak pazartesi günü mahkemeye çağrıldığını öğrendim. Bundan çok daha iyisini hak ediyor, İsrail devleti de öyle” sözlerini sarf etti. Trump, “İsrail’i kurtaran ABD’ydi ve şimdi Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak" ifadelerini kullandı.

3 FARKLI YOLSUZLUK DAVASI VAR

Dava 1000 ve Dava 2000'de dolandırıcılık, güven ihlali ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Netanyahu, Dava 4000’de dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya. Case 1000'de, kendisinin ve eşi Sara'nın Hollywood medya patronu Arnon Milchan'dan rüşvet aldığına dair suçlamalar bulunuyor. Dava 2000'de Başbakan, Yedioth Ahronoth gazetesi ile yaptığı bir anlaşmadan dolayı dolandırıcılık ve güven ihlali ile suçlanıyor. Dava 4000’de ise Netanyahu, Bezeq telekomünikasyona yüz milyonlarca dolarlık ihaleyi gayri resmî yollarla vermekle itham ediliyor.

NETANYAHU ÜZERİNDEN İSRAİL’E MÜDAHALE

İsrail muhalefeti, Trump'ın çağrısına tepki gösterirken, Netanyahu’nun kabinesindeki bakanlar ise destek verdi. Muhalefet lideri Yair Lapid Perşembe günü Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği demeçte, “Trump bağımsız bir ülkede yasal bir sürece müdahale etmemeli” dedi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail gerçekten de bağımsız ve egemen bir devlettir, ancak Başkan Trump kesinlikle haklıdır" diye konuştu.

Kongre’yi bypass edecek

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan iç raporun medyaya sızmasının ardından gizli bilgilerin Kongre üyeleri ile paylaşımını sınırlamayı planladığı belirtildi. Axios haber sitesine konuşan 4 kaynak, DIA'nın ön "Savaş Hasar Değerlendirmesi" raporunun medyaya sızmasından sonra Trump yönetiminin Kongre üyeleri ile gizli rapor paylaşımını kısıtlamayı planladığını açıkladı. Kaynaklar, söz konusu raporun 16 Haziran’da geç saatlerde sisteme yüklendiği, ertesi gün CNN ve New York Times başta olmak üzere medyaya sızdırıldığı bilgisini paylaştı.







