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Trump Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istedi

Trump Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istedi

09:4126/06/2025, Perşembe
DHA
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Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasının iptal edilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Trump, İsrail tarihinde kimsenin ‘Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını' belirterek, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını ‘cadı avı' olarak nitelendirdi. Trump, “Binyamin Netanyahu'nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir” ifadelerini kullandı.


Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını vurgulayarak, “İsrail'i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez” dedi.





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#yolsuzluk davası
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