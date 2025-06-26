Trump Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Trump, İsrail tarihinde kimsenin ‘Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını' belirterek, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını ‘cadı avı' olarak nitelendirdi. Trump, “Binyamin Netanyahu'nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir” ifadelerini kullandı.