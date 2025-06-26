Ülkenin çok aranan suçlusuydı: 'Fito' 10 saatlik operasyonla yakalandı

Ekvador, son yıllarda artan çete şiddeti ve uyuşturucu trafiğiyle mücadelede kritik bir eşiği daha geride bıraktı.





Bu kapsamda yeni yönetimin başlattığı çabalar doğrultusunda, yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.





Ülke tarihinin en çok aranan suçlusu, Los Choneros çetesinin lideri Adolfo Macias Salazar, nam-ı diğer "Fito", 17 aylık takibin ardından yakalandı.





Ülkenin en çok aranan suçlusu yakalandı





Los Choneros adlı suç örgütünün elebaşı Fito, başkent Kito’ya 400 kilometre mesafedeki liman şehri Manta’da bir sığınakta ele geçirildi.









Yetkililer, polis ve askerin ortaklaşa düzenlediği operasyonun yaklaşık 10 saat sürdüğünü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.





"Ülkemizi geri alacağız"





Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Polislerimize ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Daha fazlası da düşecek. Ülkemizi geri alacağız, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.









Öte yandan, yerel basında ABD 'de hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Fito'nun gelecek günlerde iade edileceği yazıldı.





Fito'nun hapishaneden firarı





Fito, cinayet, organize suç örgütü kurma, yasa dışı silah bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası almıştı.





Cezasının 12 yılını tamamlayan Fito, Guayaquil Bölge Hapishanesi'nde 7 Ocak 2024’te çıkan bir isyandan faydalanarak firar etmişti.









Kaçışın ardından ülke genelindeki hapishanelerde isyan ve şiddet olayı yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.





Fito’nun kaçışı ve polis araçlarına yönelik bombalı saldırılar sonrası hükümet, 9 Ocak’ta 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.











