Trump: Medya kuruluşları ordu mensuplarından özür dilemeli

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı sosyal medya açıklamasından İran'a yapılan saldırıları "etkisiz" gören basın mensuplarının, İran'a saldırı düzenleyen ABD'li pilot ve diğer ordu mensuplarından "özür dilemesi" gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, "CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal işten çıkarılmalı. Onlar, şeytani düşüncelere sahip kötü insanlar." ifadelerini kullandı.
Trump, "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullandığı söz konusu basın kuruluşlarının, İran'a saldırı düzenleyen ABD'li pilot ve diğer ordu mensuplarından "özür dilemesi" gerektiğini belirtti.
"CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal işten çıkarılmalı"
ABD Başkanı Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu aktararak, pilotların "onuru" için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirmişti.