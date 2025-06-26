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Trump: Medya kuruluşları ordu mensuplarından özür dilemeli

Trump: Medya kuruluşları ordu mensuplarından özür dilemeli

18:3326/06/2025, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasını hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı sosyal medya açıklamasından İran'a yapılan saldırıları "etkisiz" gören basın mensuplarının, İran'a saldırı düzenleyen ABD'li pilot ve diğer ordu mensuplarından "özür dilemesi" gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, "CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal işten çıkarılmalı. Onlar, şeytani düşüncelere sahip kötü insanlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik hava saldırısının Tahran'ın nükleer kapasitesini
"yok etmediğini"
ifade eden medya kuruluşlarının, saldırıyı gerçekleştiren ordu mensuplarından
"özür dilemesi"
gerektiğini savundu.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın nükleer programının
"temel bileşenlerini yok etmediği"
iddiasında bulunan ABD medyasını hedef aldı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından bu sabah yapılan basın açıklamasından övgüyle bahseden Trump,
"Şimdiye kadar gördüğüm en büyük, en profesyonel ve en doğrulayıcı basın toplantılarından biriydi."
ifadesini kullandı.

Trump, "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullandığı söz konusu basın kuruluşlarının, İran'a saldırı düzenleyen ABD'li pilot ve diğer ordu mensuplarından "özür dilemesi" gerektiğini belirtti.

"CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal işten çıkarılmalı"

ABD Başkanı,
"CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal işten çıkarılmalı. Onlar, şeytani düşüncelere sahip kötü insanlar."
ifadelerine yer verdi.
İran'ın nükleer tesislerinin çevresinde görülen
"arabalar ve küçük kamyonların"
tesisteki nükleer kapasiteyi başka bir yere taşıdığı tezlerine de yanıt veren Trump, bu araçların sadece,
"enkazın üstünü örtmeye çalıştığı"
değerlendirmesinde bulundu.
Trump,
"Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Çok uzun, çok tehlikeli, çok ağır ve taşınması zor olurdu."
ifadelerine yer verdi.
ABD'deki bazı medya kuruluşları ele geçirilen ön raporlara dayanarak, İran'a yapılan saldırıların, Tahran yönetiminin nükleer programının
"temel bileşenlerini yok etmediği"
, ancak bunun çalışmaları sadece
"birkaç ay geriye götürmüş olabileceği"
yönünde görüşlere yer vermişti.

ABD Başkanı Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu aktararak, pilotların "onuru" için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirmişti.



#ABD Başkanı Donald Trump
#ABD medyası
#ABD'nin İran'a saldırısı
#İran'ın nükleer kapasitesi
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