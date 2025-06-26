İran, Irak sınırında 3 İHA düşürdü

Iraklı güvenlik kaynakları, 3 insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Irak-İran sınırında hareketli saatler yaşandı. Iraklı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında uçuş yapan 3 insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Bölgede yoğun İHA uçuşlarının ardından muhtemel bir gelişmeye veya hava sahası ihlaline karşı Irak güvenlik güçlerinin alarma geçtiği belirtildi.