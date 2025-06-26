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İran, Irak sınırında 3 İHA düşürdü

İran, Irak sınırında 3 İHA düşürdü

12:0826/06/2025, Perşembe
IHA
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İran, Irak sınırında 3 İHA düşürdü
İran, Irak sınırında 3 İHA düşürdü

Iraklı güvenlik kaynakları, 3 insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Iraklı güvenlik kaynakları, 3 insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.


Irak-İran sınırında hareketli saatler yaşandı. Iraklı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında uçuş yapan 3 insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Bölgede yoğun İHA uçuşlarının ardından muhtemel bir gelişmeye veya hava sahası ihlaline karşı Irak güvenlik güçlerinin alarma geçtiği belirtildi.


Görgü tanıkları, İran hava savunma sisteminin İran sınırındaki Abadan semalarında uçan İHA'lara yoğun ateş açtığını ve İHA'lardan birinin Irak'ın Basra vilayetine bağlı El-Hurm bölgesine düştüğünü söyledi.



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