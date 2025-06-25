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ABD Halkı Trump'ın İran'a yaptığı saldırıyı desteklemiyor

ABD Halkı Trump'ın İran'a yaptığı saldırıyı desteklemiyor

22:5925/06/2025, Çarşamba
AA
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ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırısı ABD halkı tarafından olumlu karşılık almadı.
ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırısı ABD halkı tarafından olumlu karşılık almadı.

ABD'de yapılan anket çalışmalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptığı hava saldırıları kararını desteklemeyenlerin oranı, destekleyenlere kıyasla daha yüksek olduğu açıklandı. Katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin saldırılarının kapsamlı savaşa yol açacağını dile getirdi.

ABD'de yayın yapan bazı basın kuruluşlarının anketlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı kararını desteklemeyenlerin oranının, destekleyenlere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

Washington Post gazetesinin 1000 kişinin katılımıyla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 38'inin ABD saldırılarını desteklediği, yüzde 45'inin ise karşı çıktığı görüldü.

CBS News basın kuruluşunun 22-24 Haziran tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarında, ABD halkının yüzde 56'sının ülkenin İran nükleer tesislerini hedef alan saldırılarını desteklemediği tespit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump

"ABD'nin saldırıları kapsamlı savaşa yol açacak"

Ankete göre, Demokrat Partili katılımcıların yüzde 87'si söz konusu saldırılara karşı çıkarken, bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 15 olarak kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 44'ü de ABD'nin saldırılarının bölgede
"kapsamlı savaşa"
yol açacağı endişesini dile getirdi.

CNN anketine katılanların yüzde 56'sı Trump'ın İran'a yönelik hava saldırısı kararını desteklemediğini aktarırken yüzde 44'ü bu kararı onayladığını ifade etti.

Halkın çoğunun, Trump'ın İran'a karşı
"güç kullanma"
konusundaki kararlarına güven duymadığını belirttiği ankette, katılan her 10 kişiden yaklaşık 6'sı, bu saldırıların İran'dan ABD'ye yönelik tehdidi artıracağından endişe duyduğunu aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini
"tamamen ve bütünüyle yok ettiğini"
öne sürmüştü.


#ABD
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#hava saldırıları
#İran
#nükleer tesisler
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