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SiyoNazi ittifakı somutlaşıyor: İsrail Avrupa sağı ile temasa geçti

SiyoNazi ittifakı somutlaşıyor: İsrail Avrupa sağı ile temasa geçti

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Tarihin en ırkçı hükümetinin görev aldığı İsrail, Gazze’de işgal altındaki Batı Şeria’da işlediği savaş suçları nedeniyle küresel aktörler tarafından dışlandı.

İşlediği suçlardan geri adım atmayan terör devleti, çareyi Avrupa’da kendisi gibi aşırı sağcı gruplarla iletişime geçerek ittifak arayışına girmekte buldu. Axios’un haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, bakanlık yetkililerine, Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partilerle gizlice görüşmeler başlatmaları talimatını verdi. Habere göre terör devletinin yetkilileri, Fransa, İspanya ve İsveç’teki aşırı sağcı partilerle temasa geçerek kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştirdi. Axios’a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, "Bu partilerin tüm eylemlerine ve açıklamalarına katılmıyoruz, ancak onlarla diyalog kurabileceğimize inanıyoruz" dedi. Bakanlık kaynağı, Sa'ar'ın talimatıyla Fransa’da Ulusal Birlik, İspanya'da Vox Partisi ve İsveç Demokrat Partisi ile temaslar kuruldu, ancak Almanya'daki AfD ve Avusturya'daki Özgürlük Partisi ile temasa geçilmedi.

ALMANYA’DA KAZANAN NETANYAHU

Diğer yandan Almanya’da pazar günü yapılan seçimlerde birinci ve ikinci sıraları muhafazakâr ve sağ partiler alırken, Haaretz’e göre seçimin gizli kazananı İsrail. Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu’nun çalışabileceği isimler seçimden zaferle ayrıldı. CDU’nun şansölye adayı Friedrich Merz, Almanya’nın İsrail’e zaten cömert olan desteğini daha da pekiştirme sözü verdi. Gazze’de savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılmasına rağmen Netanyahu’nun Almanya’yı ziyaret edebilmesini sağlamak için “her şeyi yapacağına” söz veren Merz, soykırım gerekçesiyle ülkesinde İsrail’e yönelik uygulanan tüm silah ihracatı kısıtlamalarını da kaldırması bekleniyor.



#İsrail
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