Sözünüzü tutun: İsveç’in mevzuatı değiştirmesi yetmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, “Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor” dedi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı, Brüksel’deki NATO karargahında yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen katıldı. Türkiye heyetinde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Fidan, beşincisi yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda tarafların Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörle mücadele alanında Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirildiğini aktaran Fidan, “NATO’ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır.” dedi.





FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Fidan, “İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor.” ifadesini kullanarak, Üçlü Muhtıra’nın gereklerinin harfiyen yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, NATO’ya üyelik için müstakbel müttefiklerin Türkiye’ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamalarına son vermelerinin gerektiğinin de altını çizdi. İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çeken Fidan, “PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı yapılar, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse eleman devşirebilecekse mali kaynaklara erişim sağlayabilecekse mevzuat değişiminin Türkiye için bir manası kalmıyor.” dedi.





SALDIRI İLK KEZ DEĞİL

Fidan, “Öte yandan Kurban Bayramı’mızın ilk gününde milyarlarca Müslümanın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldırılmasına izin verilmesi, göz ardı edebileceğimiz bir durum değildir. Üstelik bu ilk kez de olmuyor. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. İsveç’in taahhütlerini yerine getirdiği iddiasını ayrıca incelemek gerektiğine işaret eden Fidan, “zaman baskısının” bir metot olarak kullanılmasını tasvip etmediklerini kaydetti.





Stoltenberg mutlu

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İsveç’in üyeliğinin yakında mümkün olabileceğini teyit ettiklerini” dile getirdi. Toplantıyı “verimli” olarak değerlendiren Stoltenberg, “İsveç’in üyeliğinin onaylanması Türkiye ile işbirliğinin biteceği anlamına gelmez. Finlandiya’nın çalışmalarının bugün gösterdiği gibi, bunun tam tersi olacaktır” dedi. Stoltenberg, ayrıca 11 Temmuz’da Vilnius’ta başlayacak iki günlük NATO Zirvesi’nde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi. Stoltenberg, “Pazartesi günü Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ulf Kristersson’un katılacağı bir toplantı düzenleyeceğim” diye konuştu.



