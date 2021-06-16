​Şuşa sözü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülkenin ortak geleceğini şekillendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. Erdoğan’ın, “İlişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik”, Aliyev’in “Bu anlaşma bizim gelecek işbirliğimizin teminatıdır” sözleriyle işaret ettiği Şuşa Beyannamesi’nde yer alan maddeler şöyle:

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan’ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye’nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nin faaliyetlerine Türkiye’nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

DÜNYA Şuşa yeniden canlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen “Cıdır Düzü Şenlikleri”ne katıldı.

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BİRLİKTE ÇABA GÖSTERİLECEK

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterir.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek.

GÜNDEM Şuşa'ya tarihi ziyaret

ZENGEZUR KORİDORU AÇILACAK

Beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan’ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Şuşa Beyannamesi’nde Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı. Beyannamede, tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak ortak toplantılar yapacağı bildirildi.

GÜNDEM Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

KARS ANLAŞMASI’NA ATIF YAPILDI

1921 yılında imzalanan Kars Anlaşması ile Türkiye’nin doğu sınırı çizilirken, TBMM’yi Doğu Cephesi’nde en çok uğraştıran Ermeni sorunu ortadan kaldırıldı. Anlaşma kapsamında Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahçıvan bölgesi özerklik kazandı. Anlaşma ile Ermenilerin çıkarabileceği sorunlar ve karşı önlem alındı ve Ermenilere karşı sınırların korunması amaçlandı.

Tarihi başarı

İmzaladıkları “Müttefiklik Beyannamesi”nin iki ülke ilişkilerini en yüksek düzeye çıkardığını vurgulayan Aliyev, beyannamede yer alan tüm maddelerin gelecek iş birliğinin teminatçısı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Bakü’den resmi ziyarette bulunacağı Şuşa’ya gelirken, Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluştu. Erdoğan, Fuzuli’deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı.

Aliyev, “Beyannamede Kars Anlaşması’na atıfta bulunuluyor. Tarihi Kars Anlaşması tam 100 yıl önce imzalanmıştı. Bu da sembolik önem taşıyor. 100 yıldan sonra, işgalden kurtarılan Şuşa’da Müttefiklik Beyannamesi bizim gelecek iş birliklerimizin istikametlerini gösteriyor. Beyannamede birçok önemli konu yer alıyor. Neredeyse tüm alanları kapsıyor” dedi.

Aliyev, “Karşılıklı askeri yardım konusu da bu beyannamede yer alıyor. Bu tarihi başarıdır. Biz bir kez daha gösteriyoruz ki bundan sonra da her zaman birlikte olacağız. İkinci önemli konu ulaştırma konusudur ve beyannamede Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili çok açık ifadeler yer alıyor. Bu da İkinci Karabağ Savaşı sonrasında oluşan yeni jeopolitik durumun sonucudur. Bugün biz Türkiye ve Azerbaycan’ı demir yolu ve kara yoluyla birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili sadece konuşmakla yetinmiyor fiili çalışmalarla bu koridoru oluşturuyoruz” diye konuştu.